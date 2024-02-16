Котова (Полушина) Таисия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Котов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Котов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1943
Сын: Котов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Котов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Казанцева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Котов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно