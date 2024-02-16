Котова (Полушина) Таисия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Полушина) Таисия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Котов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Котов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Котов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Котов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1943

Сын: Котов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Котов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Казанцева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Котов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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