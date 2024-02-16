Котов Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотов Евгений Николаевич

Котов Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Котов Николай Михайлович

Мать: Котова Таисия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Котов Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Котова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Багузе Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Котова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Котов Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Котова Тамара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Тамара Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close