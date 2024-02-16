Котов Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Котов Николай Михайлович
Мать: Котова Таисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Котова Тамара Петровна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Багузе Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Котова Тамара Петровна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Котов Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Котова Тамара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Тамара Петровна
Смерть
Неизвестно