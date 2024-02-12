Котов Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Леонид Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

12.02.2024

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Котов Николай Михайлович

Мать: Котова Таисия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Ваганова Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Котова Зинаида Андреевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1961

Сын: Котов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Котова Зинаида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Зинаида Андреевна

Смерть
12.02.2024
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