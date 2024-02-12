Котов Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти12.02.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Котов Николай Михайлович
Мать: Котова Таисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Ваганова Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Котова Зинаида Андреевна
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1961
Сын: Котов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Котова Зинаида Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Зинаида Андреевна
Смерть
12.02.2024