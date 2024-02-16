Котова (Синицина) Зинаида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Ваганова Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Котов Леонид Николаевич
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1961
Сын: Котов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Котов Леонид Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно