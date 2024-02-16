Котова (Синицина) Зинаида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Синицина) Зинаида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Ваганова Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Котов Леонид Николаевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1961

Сын: Котов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Котов Леонид Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Леонид Николаевич

Смерть
Неизвестно
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