Казанцева (Котова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Котова) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Котов Николай Михайлович

Мать: Котова Таисия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Казанцев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Казанцев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Ведерникова Марина Михайловна

Отец ребёнка: Казанцев Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Михаил Петрович

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