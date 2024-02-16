Казанцева (Котова) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Котов Николай Михайлович
Мать: Котова Таисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1974
Сын: Казанцев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Казанцев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Ведерникова Марина Михайловна
Отец ребёнка: Казанцев Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно