Котов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Котов Николай Михайлович

Мать: Котова Таисия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Семенова Алена Владимировна

Мать ребёнка: Котова Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Вагина Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Котова Галина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Галина Григорьевна

Смерть
1988
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