Котов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: Котов Николай Михайлович
Мать: Котова Таисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Семенова Алена Владимировна
Мать ребёнка: Котова Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Вагина Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Котова Галина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988