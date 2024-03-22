Ржаницын Всеволод Иванович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Ржаницын Иван Андреевич
Образование
1819
Окончил уездное училище.
Работа или профессия
1821
Подканцелярист Вологодского нижнего земского суда.
Работа или профессия
1822
Выбыл из духовного звания.
Бракосочетание
Около 1830
Рождение ребёнка
23.01.1831 ст.
Сын: Ржаницын Асигкрит Всеволодович
Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Ивановна
Работа или профессия
1831
Губернский Секретарь.
Рождение ребёнка
29.01.1836 ст.
Дочь: Ржаницына Юлия Всеволодовна
Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1839 ст.
Сын: Ржаницын Виталий Всеволодович
Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1839 ст.
Дочь: Ржаницына Фаина Всеволодовна
Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Ивановна
Работа или профессия
1839
Служащий Вологодской гражданской палаты. Титулярный Советник.
Работа или профессия
1841
Столоначальник Вологодской гражданской палаты.
Рождение ребёнка
28.04.1843 ст.
Сын: Ржаницын Николай Всеволодович
Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Ивановна
Работа или профессия
1843
Служащий Гражданской палаты. Титулярный Советник.
Рождение ребёнка
01.04.1845 ст.
Сын: Ржаницын Виталий Всеволодович
Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно