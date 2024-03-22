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Ржаницын Всеволод Иванович

Место рождения

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Ржаницын Иван Андреевич

Мать: не указана

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Образование
1819
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил уездное училище.
Работа или профессия
1821
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Подканцелярист Вологодского нижнего земского суда.
Работа или профессия
1822
Выбыл из духовного звания.
Бракосочетание
Около 1830

Жена: Ржаницына Надежда Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.01.1831 ст.

Сын: Ржаницын Асигкрит Всеволодович

Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1831
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Губернский Секретарь.
Рождение ребёнка
29.01.1836 ст.

Дочь: Ржаницына Юлия Всеволодовна

Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1839 ст.

Сын: Ржаницын Виталий Всеволодович

Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1839 ст.

Дочь: Ржаницына Фаина Всеволодовна

Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1839
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Служащий Вологодской гражданской палаты. Титулярный Советник.
Работа или профессия
1841
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Столоначальник Вологодской гражданской палаты.
Рождение ребёнка
28.04.1843 ст.

Сын: Ржаницын Николай Всеволодович

Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1843
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Служащий Гражданской палаты. Титулярный Советник.
Рождение ребёнка
01.04.1845 ст.

Сын: Ржаницын Виталий Всеволодович

Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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