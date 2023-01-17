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Ржаницын Виталий Всеволодович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

01.04.1845 ст.

Дата смерти

04.03.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1845 ст.

Отец: Ржаницын Всеволод Иванович

Мать: Ржаницына Надежда Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ржаницын Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Ржаницына Клавдия Викторовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Церковь Параскевы Пятницы.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Ржаницын Всеволод Витальевич

Мать ребёнка: Ржаницына Клавдия Викторовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Церковь Параскевы Пятницы.
Рождение ребёнка
03.09.1867 ст.

Сын: Ржаницын Виктор Витальевич

Мать ребёнка: Ржаницына Клавдия Викторовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Троицкая церковь.
Рождение ребёнка
13.12.1869 ст.

Дочь: Ржаницына Аделаида Витальевна

Мать ребёнка: Ржаницына Клавдия Викторовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1869
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Губернский Секретарь.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ржаницына Ираида Витальевна

Мать ребёнка: Ржаницына Клавдия Викторовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Церковь Параскевы Пятницы.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ржаницына Александра Витальевна

Мать ребёнка: Ржаницына Клавдия Викторовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Церковь Параскевы Пятницы.
Работа или профессия
1878
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Чиновник. Губернский Секретарь.
Работа или профессия
До 1904
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Чиновник. Коллежский Секретарь.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына Клавдия Викторовна

Смерть
04.03.1904 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
От воспаления легких.
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