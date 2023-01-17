Ржаницын Виталий Всеволодович
Место рождения
Дата рождения01.04.1845 ст.
Дата смерти04.03.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1845 ст.
Рождение ребёнка
1864
Сын: Ржаницын Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Ржаницына Клавдия Викторовна
Церковь Параскевы Пятницы.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Ржаницын Всеволод Витальевич
Мать ребёнка: Ржаницына Клавдия Викторовна
Церковь Параскевы Пятницы.
Рождение ребёнка
03.09.1867 ст.
Сын: Ржаницын Виктор Витальевич
Мать ребёнка: Ржаницына Клавдия Викторовна
Троицкая церковь.
Рождение ребёнка
13.12.1869 ст.
Дочь: Ржаницына Аделаида Витальевна
Мать ребёнка: Ржаницына Клавдия Викторовна
Работа или профессия
1869
Губернский Секретарь.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ржаницына Ираида Витальевна
Мать ребёнка: Ржаницына Клавдия Викторовна
Церковь Параскевы Пятницы.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ржаницына Александра Витальевна
Мать ребёнка: Ржаницына Клавдия Викторовна
Церковь Параскевы Пятницы.
Работа или профессия
1878
Чиновник. Губернский Секретарь.
Работа или профессия
До 1904
Чиновник. Коллежский Секретарь.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1904 ст.
От воспаления легких.