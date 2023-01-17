Ржаницын Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницын Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Ржаницын Всеволод Иванович

Мать ребёнка: не указана

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дьячок Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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