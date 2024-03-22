Ржаницына Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Бракосочетание
Около 1830
Рождение ребёнка
23.01.1831 ст.
Сын: Ржаницын Асигкрит Всеволодович
Отец ребёнка: Ржаницын Всеволод Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1836 ст.
Дочь: Ржаницына Юлия Всеволодовна
Отец ребёнка: Ржаницын Всеволод Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1839 ст.
Сын: Ржаницын Виталий Всеволодович
Отец ребёнка: Ржаницын Всеволод Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1839 ст.
Дочь: Ржаницына Фаина Всеволодовна
Отец ребёнка: Ржаницын Всеволод Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1843 ст.
Сын: Ржаницын Николай Всеволодович
Отец ребёнка: Ржаницын Всеволод Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1845 ст.
Сын: Ржаницын Виталий Всеволодович
Отец ребёнка: Ржаницын Всеволод Иванович
Смерть
Неизвестно