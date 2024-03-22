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Ржаницына Надежда Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1830

Муж: Ржаницын Всеволод Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.01.1831 ст.

Сын: Ржаницын Асигкрит Всеволодович

Отец ребёнка: Ржаницын Всеволод Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.01.1836 ст.

Дочь: Ржаницына Юлия Всеволодовна

Отец ребёнка: Ржаницын Всеволод Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1839 ст.

Сын: Ржаницын Виталий Всеволодович

Отец ребёнка: Ржаницын Всеволод Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1839 ст.

Дочь: Ржаницына Фаина Всеволодовна

Отец ребёнка: Ржаницын Всеволод Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.04.1843 ст.

Сын: Ржаницын Николай Всеволодович

Отец ребёнка: Ржаницын Всеволод Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1845 ст.

Сын: Ржаницын Виталий Всеволодович

Отец ребёнка: Ржаницын Всеволод Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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