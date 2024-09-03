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Сачков Василий Петрович

Место рождения

Никандровка

Дата рождения

1824

Дата смерти

26.02.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Сачков петр васильевич

Мать: Сачкова (Мохова) анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачкова ефимия антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева (Сачкова) матрона васильевна

Мать ребёнка: Сачкова ефимия антоновна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Жулина (Сачкова) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Сачкова ефимия антоновна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Сачков иван васильевич

Мать ребёнка: Сачкова ефимия антоновна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Сачков семен васильевич

Мать ребёнка: Сачкова ефимия антоновна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1864

Сын: Сачков георгий васильевич

Мать ребёнка: Сачкова ефимия антоновна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1867

Сын: Сачков архип васильевич

Мать ребёнка: Сачкова ефимия антоновна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1871

Сын: Сачков михаил васильевич

Мать ребёнка: Сачкова ефимия антоновна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
26.02.1895
Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

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