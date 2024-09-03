Сачков Василий Петрович
Место рожденияНикандровка
Дата рождения1824
Дата смерти26.02.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Сачков петр васильевич
Мать: Сачкова (Мохова) анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сачкова ефимия антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева (Сачкова) матрона васильевна
Мать ребёнка: Сачкова ефимия антоновна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Жулина (Сачкова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Сачкова ефимия антоновна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Сачкова ефимия антоновна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Сачкова ефимия антоновна
Рождение ребёнка
01.12.1864
Сын: Сачков георгий васильевич
Мать ребёнка: Сачкова ефимия антоновна
Рождение ребёнка
18.02.1867
Мать ребёнка: Сачкова ефимия антоновна
Рождение ребёнка
01.07.1871
Мать ребёнка: Сачкова ефимия антоновна
Смерть
26.02.1895