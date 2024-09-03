Сачкова ефимия антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева (Сачкова) матрона васильевна
Отец ребёнка: Сачков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Жулина (Сачкова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Сачков Василий Петрович
Никандровка
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Сачков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Сачков Василий Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1864
Сын: Сачков георгий васильевич
Отец ребёнка: Сачков Василий Петрович
Рождение ребёнка
18.02.1867
Отец ребёнка: Сачков Василий Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1871
Отец ребёнка: Сачков Василий Петрович
Смерть
Неизвестно