Сачкова ефимия антоновна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова ефимия антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачков Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева (Сачкова) матрона васильевна

Отец ребёнка: Сачков Василий Петрович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Жулина (Сачкова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Сачков Василий Петрович

Никандровка
Рождение ребёнка
1859

Сын: Сачков иван васильевич

Отец ребёнка: Сачков Василий Петрович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Сачков семен васильевич

Отец ребёнка: Сачков Василий Петрович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1864

Сын: Сачков георгий васильевич

Отец ребёнка: Сачков Василий Петрович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1867

Сын: Сачков архип васильевич

Отец ребёнка: Сачков Василий Петрович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1871

Сын: Сачков михаил васильевич

Отец ребёнка: Сачков Василий Петрович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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