Сачкова (Мохова) анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачкова (Мохова) анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачков петр васильевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Сачков Василий Петрович

Отец ребёнка: Сачков петр васильевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Сачков тимофей петрович

Отец ребёнка: Сачков петр васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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