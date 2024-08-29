Сачков тимофей петрович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Сачков петр васильевич
Мать: Сачкова (Мохова) анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сачкова васса родионовна
Рождение ребёнка
15.05.1863
Мать ребёнка: Сачкова васса родионовна
восприемник=Панкратий Авраамович Кондрашов и Марфа Алексеевна Васюкова
Смерть
Неизвестно