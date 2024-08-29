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Сачков тимофей петрович

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Сачков петр васильевич

Мать: Сачкова (Мохова) анисья

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачкова васса родионовна

Рождение ребёнка
15.05.1863

Сын: Сачков федор тимофеевич

Мать ребёнка: Сачкова васса родионовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
восприемник=Панкратий Авраамович Кондрашов и Марфа Алексеевна Васюкова
Смерть
Неизвестно

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