село Никандровка, село Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Никандровка

Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Геодезическое описание отмежеванной земли из владения помещиков Аршеневских Дмитрия Никандровича и Натальи Павловны, Свищева Лаврентия Дмитриевича, выкупленной обществом Показать все
Геодезическое описание отмежеванной земли из владения штабс-ротмистра Аршеневского Дмитрия Никандровича, выкупленной обществом крестьян с. Никандровка Рождественской воло Показать все
Геодезическое описание отмежеванной земли из владения помещицы Аршеневской Натальи Павловны, выкупленной обществом крестьян с. Никандровка Рождественской волости Новохопе Показать все
Геодезическое описание отмежеванной земли из владения помещика Свищева Лаврентия Дмитриевича, выкупленной обществом крестьян с. Никандровка Рождественской волости Новохоп Показать все
Геодезическое описание отмежеванной земли из владения помещиков Свищева Лаврентия Дмитриевича, Аршеневских Дмитрия Никандровича и Натальи Павловны, выкупленной обществом Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2123Никандровка (Благодарша, Аршеневка), с. вл.при р. Хопре.334787314340Церковь православная. Винокуренный заводов 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
С. Никандровка2Дм. Никанд. Аршеневский1123245
С. Никандровка3Лавр. Дм. Свищов882829

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Рожественская волость
925. Никандровка, село бывшее владельческое, при озере Никандровском, дворов 125, жителей 680, церковь православная, винокуренный завод, паровая мельница

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Рождественская волость
Никандровка (Арисановка), (Спасовское 1-е общ., Дмитриевское 2-е общ.)4914селоНатальев. и Свищевского.129711
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