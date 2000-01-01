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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Геодезическое описание отмежеванной земли из владения помещиков Аршеневских Дмитрия Никандровича и Натальи Павловны, Свищева Лаврентия Дмитриевича, выкупленной обществом Показать все
Геодезическое описание отмежеванной земли из владения штабс-ротмистра Аршеневского Дмитрия Никандровича, выкупленной обществом крестьян с. Никандровка Рождественской воло Показать все
Геодезическое описание отмежеванной земли из владения помещицы Аршеневской Натальи Павловны, выкупленной обществом крестьян с. Никандровка Рождественской волости Новохопе Показать все
Геодезическое описание отмежеванной земли из владения помещика Свищева Лаврентия Дмитриевича, выкупленной обществом крестьян с. Никандровка Рождественской волости Новохоп Показать все
Геодезическое описание отмежеванной земли из владения помещиков Свищева Лаврентия Дмитриевича, Аршеневских Дмитрия Никандровича и Натальи Павловны, выкупленной обществом Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2123Никандровка (Благодарша, Аршеневка), с. вл.при р. Хопре.334787314340Церковь православная. Винокуренный заводов 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
С. Никандровка2Дм. Никанд. Аршеневский1123245
С. Никандровка3Лавр. Дм. Свищов882829
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
925. Никандровка, село бывшее владельческое, при озере Никандровском, дворов 125, жителей 680, церковь православная, винокуренный завод, паровая мельница
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Никандровка (Арисановка), (Спасовское 1-е общ., Дмитриевское 2-е общ.)4914селоНатальев. и Свищевского.129711