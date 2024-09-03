Сачков иван васильевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Сачков Василий Петрович
Мать: Сачкова ефимия антоновна
Бракосочетание
10.11.1880
Рождение ребёнка
18.10.1885
Дочь: (Сачкова) прасковья ивановна
Мать ребёнка: Сачкова (Литвинова) ольга трофимовна
Рождение ребёнка
10.06.1888
Сын: Сачков петр иванович
Мать ребёнка: Сачкова (Литвинова) ольга трофимовна
Рождение ребёнка
02.02.1891
Дочь: (Сачкова) евгения ивановна
Мать ребёнка: Сачкова (Литвинова) ольга трофимовна
Рождение ребёнка
30.07.1894
Мать ребёнка: Сачкова (Литвинова) ольга трофимовна
Смерть
Неизвестно