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Сачков иван васильевич

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Сачков Василий Петрович

Мать: Сачкова ефимия антоновна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
10.11.1880

Жена: Сачкова (Литвинова) ольга трофимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1885

Дочь: (Сачкова) прасковья ивановна

Мать ребёнка: Сачкова (Литвинова) ольга трофимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1888

Сын: Сачков петр иванович

Мать ребёнка: Сачкова (Литвинова) ольга трофимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1891

Дочь: (Сачкова) евгения ивановна

Мать ребёнка: Сачкова (Литвинова) ольга трофимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1894

Сын: Сачков степан иванович

Мать ребёнка: Сачкова (Литвинова) ольга трофимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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