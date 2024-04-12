Панков Кирилл Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774 ст.
Отец: Панков Василий
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Мать ребёнка: Панкова Настасья
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Панкова Настасья
Рождение ребёнка
С 01.01.1796 по 31.12.1797
Мать ребёнка: Панкова Настасья
Рождение ребёнка
1800
Сын: Панков Тимофей Кириллович
Мать ребёнка: Панкова Настасья
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Мать ребёнка: Панкова Настасья
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Панков Василий Кириллович
Мать ребёнка: Панкова Настасья
Смерть
Неизвестно