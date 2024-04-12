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Панков Кирилл Васильевич

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Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774 ст.

Отец: Панков Василий

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Панков Степан Кириллович

Мать ребёнка: Панкова Настасья

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Панков Ефим Кириллович

Мать ребёнка: Панкова Настасья

Рождение ребёнка
С 01.01.1796 по 31.12.1797

Сын: Панков Иван Кириллович

Мать ребёнка: Панкова Настасья

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Панков Тимофей Кириллович

Мать ребёнка: Панкова Настасья

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Панков Яков Кириллович

Мать ребёнка: Панкова Настасья

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Панков Василий Кириллович

Мать ребёнка: Панкова Настасья

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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