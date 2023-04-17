Панкова Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкова Настасья

Панкова Настасья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Панков Степан Кириллович

Отец ребёнка: Панков Кирилл Васильевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Панков Ефим Кириллович

Отец ребёнка: Панков Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
С 01.01.1796 по 31.12.1797

Сын: Панков Иван Кириллович

Отец ребёнка: Панков Кирилл Васильевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Панков Тимофей Кириллович

Отец ребёнка: Панков Кирилл Васильевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Панков Яков Кириллович

Отец ребёнка: Панков Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Панков Василий Кириллович

Отец ребёнка: Панков Кирилл Васильевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close