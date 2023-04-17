Панкова Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Отец ребёнка: Панков Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Панков Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
С 01.01.1796 по 31.12.1797
Отец ребёнка: Панков Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Панков Тимофей Кириллович
Отец ребёнка: Панков Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Отец ребёнка: Панков Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Панков Василий Кириллович
Отец ребёнка: Панков Кирилл Васильевич
Смерть
Неизвестно