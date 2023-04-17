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Панков Яков Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801 ст.

Отец: Панков Кирилл Васильевич

Мать: Панкова Настасья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Панков Аксентий Яковлевич

Мать ребёнка: Панкова Параскева Андреевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.03.1863 ст.

Жена: Панкова Параскева Андреевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Панкова Параскева Андреевна

Смерть
Неизвестно
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