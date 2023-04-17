Панков Яков Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801 ст.
Отец: Панков Кирилл Васильевич
Мать: Панкова Настасья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Панков Аксентий Яковлевич
Мать ребёнка: Панкова Параскева Андреевна
Бракосочетание
04.03.1863 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панкова Параскева Андреевна
Смерть
Неизвестно