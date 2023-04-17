Панков Ефим Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Панков Кирилл Васильевич
Мать: Панкова Настасья
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1816
Мать ребёнка: Панкова Марфа
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Сын: Панков Карп Ефимович
Мать ребёнка: Панкова Марфа
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Мать ребёнка: Панкова Марфа
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Мать ребёнка: Панкова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панкова Марфа
Смерть
Неизвестно