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Панков Ефим Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1774 г.р.

Мать

Вычислено 1777 г.р.

Жена

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1823 г.р.

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Панков Кирилл Васильевич

Мать: Панкова Настасья

Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1816

Сын: Панков Степан Ефимович

Мать ребёнка: Панкова Марфа

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Панков Карп Ефимович

Мать ребёнка: Панкова Марфа

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Панков Тихон Ефимович

Мать ребёнка: Панкова Марфа

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Панков Устин Ефимович

Мать ребёнка: Панкова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Марфа

Смерть
Неизвестно