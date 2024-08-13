Семиколенова (Андреева) Евдокия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиколенова (Андреева) Евдокия Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Андреев Лаврентий Прокопьевич

Мать: Андреева Параскева Захаровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Семиколенова) Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Нефедович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Семиколенова) Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Нефедович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Семиколенов Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Нефедович

Рождение ребёнка
14.07.1835

Сын: Семиколенов Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Нефедович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Яковлева (Семиколенова) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Нефедович

Рождение ребёнка
28.01.1844

Сын: Семиколенов Кирилл Григорьевич

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Нефедович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Семиколенова) Домника Григорьевна

Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Нефедович

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