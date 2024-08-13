Семиколенова (Андреева) Евдокия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Семиколенова) Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Нефедович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Семиколенова) Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Нефедович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Семиколенов Егор Григорьевич
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Нефедович
Рождение ребёнка
14.07.1835
Сын: Семиколенов Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Нефедович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Яковлева (Семиколенова) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Нефедович
Рождение ребёнка
28.01.1844
Сын: Семиколенов Кирилл Григорьевич
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Нефедович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Семиколенова) Домника Григорьевна
Отец ребёнка: Семиколенов Григорий Нефедович