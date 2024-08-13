Семиколенов Стефан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1835
Дата смерти23.11.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1835
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Семиколенов Сергей Стефанович
Мать ребёнка: Семиколенова (Семиколенова) ...
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Мария Стефановна
Мать ребёнка: Корнева (Корнева) Ефимия Аникеевна
Рождение ребёнка
08.10.1866
Сын: Семиколенов Яков Стефанович
Мать ребёнка: Корнева (Корнева) Ефимия Аникеевна
Рождение ребёнка
02.06.1869
Сын: Семиколенов Митрофан Стефанович
Мать ребёнка: Корнева (Корнева) Ефимия Аникеевна
Смерть
23.11.1870
Похороны
25.11.1870