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Семиколенов Стефан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1835

Дата смерти

23.11.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1835

Отец: Семиколенов Григорий Нефедович

Мать: Семиколенова (Андреева) Евдокия Лаврентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858

Сын: Семиколенов Сергей Стефанович

Мать ребёнка: Семиколенова (Семиколенова) ...

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Мария Стефановна

Мать ребёнка: Корнева (Корнева) Ефимия Аникеевна

Рождение ребёнка
08.10.1866

Сын: Семиколенов Яков Стефанович

Мать ребёнка: Корнева (Корнева) Ефимия Аникеевна

Рождение ребёнка
02.06.1869

Сын: Семиколенов Митрофан Стефанович

Мать ребёнка: Корнева (Корнева) Ефимия Аникеевна

Смерть
23.11.1870
Похороны
25.11.1870

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