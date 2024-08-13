Корнева (Корнева) Ефимия Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти19.01.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Мария Стефановна
Отец ребёнка: Семиколенов Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
08.10.1866
Сын: Семиколенов Яков Стефанович
Отец ребёнка: Семиколенов Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
02.06.1869
Сын: Семиколенов Митрофан Стефанович
Отец ребёнка: Семиколенов Стефан Григорьевич
Бракосочетание
03.05.1871
Муж: не указан
Смерть
19.01.1893
Похороны
20.01.1893