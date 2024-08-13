Корнева (Корнева) Ефимия Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева (Корнева) Ефимия Аникеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

19.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Мария Стефановна

Отец ребёнка: Семиколенов Стефан Григорьевич

Рождение ребёнка
08.10.1866

Сын: Семиколенов Яков Стефанович

Отец ребёнка: Семиколенов Стефан Григорьевич

Рождение ребёнка
02.06.1869

Сын: Семиколенов Митрофан Стефанович

Отец ребёнка: Семиколенов Стефан Григорьевич

Бракосочетание
03.05.1871

Муж: не указан

Смерть
19.01.1893
Похороны
20.01.1893

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