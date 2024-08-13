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Семиколенов Яков Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1866

Дата смерти

16.08.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1866

Отец: Семиколенов Стефан Григорьевич

Мать: Корнева (Корнева) Ефимия Аникеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
09.10.1866
Бракосочетание
11.11.1890

Жена: Семиколенова (Свиридова) Елизавета Ермолаевна

Рождение ребёнка
15.12.1891

Сын: Семиколенов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Семиколенова (Свиридова) Елизавета Ермолаевна

Рождение ребёнка
30.08.1894

Дочь: (Семиколенова) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Семиколенова (Свиридова) Елизавета Ермолаевна

Смерть
16.08.1895
Похороны
17.08.1895

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