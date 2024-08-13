Семиколенов Яков Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1866
Дата смерти16.08.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1866
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
09.10.1866
Бракосочетание
11.11.1890
Рождение ребёнка
15.12.1891
Сын: Семиколенов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Семиколенова (Свиридова) Елизавета Ермолаевна
Рождение ребёнка
30.08.1894
Дочь: (Семиколенова) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Семиколенова (Свиридова) Елизавета Ермолаевна
Смерть
16.08.1895
Похороны
17.08.1895