Семиколенов Сергей Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семиколенова) Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Семиколенова (Кузнецова) Агрипина Ионовна
Бракосочетание
28.01.1877
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Чучилина (Семиколенова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Семиколенова (Кузнецова) Агрипина Ионовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Семиколенов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Семиколенова (Кузнецова) Агрипина Ионовна
Рождение ребёнка
24.02.1888
Дочь: (Семиколенова) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Семиколенова (Кузнецова) Агрипина Ионовна
Рождение ребёнка
31.10.1896
Дочь: (Семиколенова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Семиколенова (Кузнецова) Агрипина Ионовна