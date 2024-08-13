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Семиколенов Сергей Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Семиколенов Стефан Григорьевич

Мать: Семиколенова (Семиколенова) ...

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семиколенова) Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Семиколенова (Кузнецова) Агрипина Ионовна

Бракосочетание
28.01.1877

Жена: Семиколенова (Кузнецова) Агрипина Ионовна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Чучилина (Семиколенова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Семиколенова (Кузнецова) Агрипина Ионовна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Семиколенов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Семиколенова (Кузнецова) Агрипина Ионовна

Рождение ребёнка
24.02.1888

Дочь: (Семиколенова) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Семиколенова (Кузнецова) Агрипина Ионовна

Рождение ребёнка
31.10.1896

Дочь: (Семиколенова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Семиколенова (Кузнецова) Агрипина Ионовна

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