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Семиколенов Кирилл Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1844

Дата смерти

22.05.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1844

Отец: Семиколенов Григорий Нефедович

Мать: Семиколенова (Андреева) Евдокия Лаврентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Рождение ребёнка
10.11.1873

Дочь: (Семиколенова) Стефанида Кирилловна

Мать ребёнка: Семиколенова (Козлова) Феодосия Филипповна

Рождение ребёнка
02.08.1876

Сын: Семиколенов Евдоким Кириллович

Мать ребёнка: Семиколенова (Козлова) Феодосия Филипповна

Рождение ребёнка
09.03.1880

Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Семиколенова (Козлова) Феодосия Филипповна

Рождение ребёнка
16.10.1882

Сын: Семиколенов Николай Кириллович

Мать ребёнка: Семиколенова (Козлова) Феодосия Филипповна

Смерть
22.05.1901
Похороны
23.05.1901

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