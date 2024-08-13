Семиколенов Кирилл Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1844
Дата смерти22.05.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1844
Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Рождение ребёнка
10.11.1873
Дочь: (Семиколенова) Стефанида Кирилловна
Мать ребёнка: Семиколенова (Козлова) Феодосия Филипповна
Рождение ребёнка
02.08.1876
Сын: Семиколенов Евдоким Кириллович
Мать ребёнка: Семиколенова (Козлова) Феодосия Филипповна
Рождение ребёнка
09.03.1880
Рождение ребёнка
16.10.1882
Сын: Семиколенов Николай Кириллович
Мать ребёнка: Семиколенова (Козлова) Феодосия Филипповна
Смерть
22.05.1901
Похороны
23.05.1901