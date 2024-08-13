Андреева Параскева Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Семиколенова (Андреева) Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Андреев Лаврентий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Поленникова (Андреева) Пелагея Лаврентьевна
Отец ребёнка: Андреев Лаврентий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Андреев Федор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Андреев Лаврентий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Андреева) Матрена Лаврентьевна
Отец ребёнка: Андреев Лаврентий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андреев Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Андреев Лаврентий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Андреев Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Андреев Лаврентий Прокопьевич