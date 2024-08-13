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Андреева Параскева Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Семиколенова (Андреева) Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Андреев Лаврентий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Поленникова (Андреева) Пелагея Лаврентьевна

Отец ребёнка: Андреев Лаврентий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Андреев Федор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Андреев Лаврентий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Андреева) Матрена Лаврентьевна

Отец ребёнка: Андреев Лаврентий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Андреев Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Андреев Лаврентий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Андреев Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Андреев Лаврентий Прокопьевич

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