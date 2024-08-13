Андреев Федор Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Федор Лаврентьевич

Андреев Федор Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

18.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Андреев Лаврентий Прокопьевич

Мать: Андреева Параскева Захаровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова (Андреева) Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Кривоносикова (Белякина) Татьяна Фаддеевна

Рождение ребёнка
10.10.1836

Сын: Андреев Андрей Федорович

Мать ребёнка: Андреева Параскева Антоновна

Рождение ребёнка
08.03.1842

Сын: Андреев Алексей Федорович

Мать ребёнка: Андреева Параскева Антоновна

Рождение ребёнка
20.11.1865

Сын: Андреев Стефан Федорович

Мать ребёнка: Кривоносикова (Белякина) Татьяна Фаддеевна

Рождение ребёнка
18.09.1867

Сын: Андреев Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Кривоносикова (Белякина) Татьяна Фаддеевна

Рождение ребёнка
12.03.1870

Сын: Андреев Макар Федорович

Мать ребёнка: Кривоносикова (Белякина) Татьяна Фаддеевна

Рождение ребёнка
03.01.1872

Сын: Андреев Павел Федорович

Мать ребёнка: Кривоносикова (Белякина) Татьяна Фаддеевна

Смерть
18.01.1872
Похороны
20.01.1872

Мы используем куки для улучшения работы сайта.