Андреев Федор Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти18.01.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова (Андреева) Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Кривоносикова (Белякина) Татьяна Фаддеевна
Рождение ребёнка
10.10.1836
Мать ребёнка: Андреева Параскева Антоновна
Рождение ребёнка
08.03.1842
Сын: Андреев Алексей Федорович
Мать ребёнка: Андреева Параскева Антоновна
Рождение ребёнка
20.11.1865
Мать ребёнка: Кривоносикова (Белякина) Татьяна Фаддеевна
Рождение ребёнка
18.09.1867
Сын: Андреев Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Кривоносикова (Белякина) Татьяна Фаддеевна
Рождение ребёнка
12.03.1870
Мать ребёнка: Кривоносикова (Белякина) Татьяна Фаддеевна
Рождение ребёнка
03.01.1872
Мать ребёнка: Кривоносикова (Белякина) Татьяна Фаддеевна
Смерть
18.01.1872
Похороны
20.01.1872