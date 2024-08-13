Поленникова (Андреева) Пелагея Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1834
Отец ребёнка: Поленников Егор Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1837
Сын: Поленников Василий Егорович
Отец ребёнка: Поленников Егор Петрович
Рождение ребёнка
11.04.1841
Сын: Поленников Трофим Егорович
Отец ребёнка: Поленников Егор Петрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Поленникова) Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Поленников Егор Петрович
Смерть
Неизвестно