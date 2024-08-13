Поленникова (Андреева) Пелагея Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поленникова (Андреева) Пелагея Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Андреев Лаврентий Прокопьевич

Мать: Андреева Параскева Захаровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1834

Сын: Поленников Иван Егорович

Отец ребёнка: Поленников Егор Петрович

Рождение ребёнка
01.03.1837

Сын: Поленников Василий Егорович

Отец ребёнка: Поленников Егор Петрович

Рождение ребёнка
11.04.1841

Сын: Поленников Трофим Егорович

Отец ребёнка: Поленников Егор Петрович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Поленникова) Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Поленников Егор Петрович

Смерть
Неизвестно

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