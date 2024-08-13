Андреев Иван Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Сарафанова (Андреева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Андреева (Пастухова) Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Андреева) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Андреева (Пастухова) Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Андреева (Пастухова) Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Андреева (Пастухова) Пелагея Антоновна