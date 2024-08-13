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Андреев Иван Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Андреев Лаврентий Прокопьевич

Мать: Андреева Параскева Захаровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Сарафанова (Андреева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Андреева (Пастухова) Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Андреева) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Андреева (Пастухова) Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Андреев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Андреева (Пастухова) Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Андреев Василий Иванович

Мать ребёнка: Андреева (Пастухова) Пелагея Антоновна

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