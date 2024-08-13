Андреева (Пастухова) Пелагея Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти19.08.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Сарафанова (Андреева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Андреев Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Андреева) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Андреев Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Андреев Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Андреев Иван Лаврентьевич
Смерть
19.08.1898
Похороны
20.08.1898