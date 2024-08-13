Андреева (Пастухова) Пелагея Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Пастухова) Пелагея Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

19.08.1898

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Сарафанова (Андреева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Андреев Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Андреева) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Андреев Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Андреев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Андреев Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Андреев Василий Иванович

Отец ребёнка: Андреев Иван Лаврентьевич

Смерть
19.08.1898
Похороны
20.08.1898

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