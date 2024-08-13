Сарафанова (Андреева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСарафанова (Андреева) Мария Ивановна

Сарафанова (Андреева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Андреев Иван Лаврентьевич

Мать: Андреева (Пастухова) Пелагея Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1865

Муж: Сарафанов Петр Захарович

Рождение ребёнка
14.11.1869

Дочь: Таравкова (Сарафанова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Сарафанов Петр Захарович

Рождение ребёнка
14.11.1873

Дочь: Сарафанова (Сарафанова) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Сарафанов Петр Захарович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.