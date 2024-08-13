Сарафанова (Андреева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1865
Рождение ребёнка
14.11.1869
Дочь: Таравкова (Сарафанова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Сарафанов Петр Захарович
Рождение ребёнка
14.11.1873
Дочь: Сарафанова (Сарафанова) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Сарафанов Петр Захарович