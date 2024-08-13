Семиколенов Егор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти14.11.1890
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семиколенова) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семиколенов Филипп Егорович
Мать ребёнка: Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова (Семиколенова) Матрена Егоровна
Мать ребёнка: Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Семиколенов Андрей Егорович
Мать ребёнка: Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Семиколенов Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Семиколенов Семен Егорович
Мать ребёнка: Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна
Смерть
14.11.1890
Похороны
15.11.1890