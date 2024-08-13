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Семиколенов Егор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

14.11.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Семиколенов Григорий Нефедович

Мать: Семиколенова (Андреева) Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семиколенова) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семиколенов Филипп Егорович

Мать ребёнка: Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова (Семиколенова) Матрена Егоровна

Мать ребёнка: Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Семиколенов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Семиколенов Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Семиколенов Семен Егорович

Мать ребёнка: Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна

Смерть
14.11.1890
Похороны
15.11.1890

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