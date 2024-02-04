Кожевникова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1906
Дата смерти06.08.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1927
Дочь: Лаптева (Кожевникова) Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кожевников Дмитрий Иванович
https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2024/02/blog-post_4.html
Смерть
06.08.1993
Похоронена. Самара. Кладбище Зубчаниновское. Сектор: 4 Ряд: 12 Место: 91 Захоронения: Пелевин Василий Павлович (26.11.1914 - 26.10.2000), Автомонов Иван Григорьевич (04.11.1901 - 04.04.1974), Кожевник... Показать все