Кожевникова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1906

Дата смерти

06.08.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
21.06.1927

Дочь: Лаптева (Кожевникова) Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кожевников Дмитрий Иванович

Самара, Самара, Самарская область
https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2024/02/blog-post_4.html
Смерть
06.08.1993
Самара, Самара, Самарская область
Похоронена. Самара. Кладбище Зубчаниновское. Сектор: 4 Ряд: 12 Место: 91 Захоронения: Пелевин Василий Павлович (26.11.1914 - 26.10.2000), Автомонов Иван Григорьевич (04.11.1901 - 04.04.1974), Кожевник... Показать все

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