Лаптева (Кожевникова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Кожевникова) Нина Дмитриевна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

21.06.1927

Дата смерти

03.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
21.06.1927

Отец: Кожевников Дмитрий Иванович

Мать: Кожевникова Евдокия Андреевна

Самара, Самара, Самарская область
https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2024/02/blog-post_4.html
Смерть
03.08.2014
Самара, Самара, Самарская область
Похоронен. Самара. Кладбище Зубчаниновское. Сектор: 4 Ряд: 12 Место: 91 Захоронения: Пелевин Василий Павлович (26.11.1914 - 26.10.2000), Автомонов Иван Григорьевич (04.11.1901 - 04.04.1974), Кожевнико... Показать все

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