Лаптева (Кожевникова) Нина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения21.06.1927
Дата смерти03.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1927
https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2024/02/blog-post_4.html
Смерть
03.08.2014
Похоронен. Самара. Кладбище Зубчаниновское. Сектор: 4 Ряд: 12 Место: 91 Захоронения: Пелевин Василий Павлович (26.11.1914 - 26.10.2000), Автомонов Иван Григорьевич (04.11.1901 - 04.04.1974), Кожевнико... Показать все