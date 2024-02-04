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Кожевников Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1889

Дата смерти

20.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1889

Отец: Кожевников Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
21.06.1927

Дочь: Лаптева (Кожевникова) Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кожевникова Евдокия Андреевна

Самара, Самара, Самарская область
https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2024/02/blog-post_4.html
Смерть
20.11.1960
Самара, Самара, Самарская область
Похоронен. Самара. Кладбище Зубчаниновское. Сектор: 4 Ряд: 12 Место: 91 Захоронения: Пелевин Василий Павлович (26.11.1914 - 26.10.2000), Автомонов Иван Григорьевич (04.11.1901 - 04.04.1974), Кожевнико... Показать все

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