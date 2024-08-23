Горбовский Егор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899 ст.
Дата смерти20.02.1973
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Горбовский Пётр
Мать: Горбовская Полина
Дочь: Медведева Полина Егоровна
Мать ребёнка: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна
Мать ребёнка: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна
Сын: Горбовский Фёдор Егорович
Мать ребёнка: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна
Дочь: Горбовская Александра Егоровна
Мать ребёнка: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна
Сын: Горбовский Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна
Сын: Горбовский Николай Егорович
Мать ребёнка: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна
Сын: Горбовский Алексей Егорович
Мать ребёнка: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна
Дочь: Михайлова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна