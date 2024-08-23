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Горбовский Егор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899 ст.

Дата смерти

20.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899 ст.

Отец: Горбовский Пётр

Мать: Горбовская Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна

Рождение ребёнка
01.10.1918

Дочь: Медведева Полина Егоровна

Мать ребёнка: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.05.1921

Сын: Горбовский Иван Егорович

Мать ребёнка: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна

Рождение ребёнка
23.02.1926

Сын: Горбовский Фёдор Егорович

Мать ребёнка: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.04.1928

Дочь: Горбовская Александра Егоровна

Мать ребёнка: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Горбовский Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.12.1930

Сын: Горбовский Николай Егорович

Мать ребёнка: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.04.1932

Сын: Горбовский Алексей Егорович

Мать ребёнка: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.05.1934

Дочь: Михайлова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Горбовская Фидосья (Феодосия) Григорьевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
20.02.1973

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