Михайлова (Горбовская) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбочевская Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Михайлов Евгений Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобрик Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Михайлов Евгений Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно