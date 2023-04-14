Михайлова (Горбовская) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Горбовская) Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбовский Егор Петрович

Мать: Горбовская Аграфёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбочевская Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Михайлов Евгений Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобрик Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Михайлов Евгений Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Евгений Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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