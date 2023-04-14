Михайлов Евгений Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Евгений Гаврилович

Михайлов Евгений Гаврилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбочевская Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Михайлова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобрик Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Михайлова Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close