Горбовский Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбовская Нина Николаевна
Мать ребёнка: Горбовская Екатерина Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбовская Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Горбовская Екатерина Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбовская Елена Николаевна
Мать ребёнка: Горбовская Екатерина Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбовская Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Горбовская Екатерина Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбовская Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Горбовская Екатерина Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбовская Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Горбовская Екатерина Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбовский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Горбовская Екатерина Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ступина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Горбовская Екатерина Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно