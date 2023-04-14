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Горбовский Николай Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1930

Отец: Горбовский Егор Петрович

Мать: Горбовская Фидосья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбовская Нина Николаевна

Мать ребёнка: Горбовская Екатерина Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбовская Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Горбовская Екатерина Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбовская Елена Николаевна

Мать ребёнка: Горбовская Екатерина Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбовская Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Горбовская Екатерина Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбовская Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Горбовская Екатерина Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбовская Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Горбовская Екатерина Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбовский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Горбовская Екатерина Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ступина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Горбовская Екатерина Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбовская Екатерина Прокопьевна

Смерть
Неизвестно