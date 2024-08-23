Горбовский Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбовская Анна Петровна
Мать ребёнка: Горбовская Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочурина Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Горбовская Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбовская Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбовская Мария Петровна
Мать ребёнка: Горбовская Полина
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Мать ребёнка: Горбовская Полина
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Горбовская Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Горбовская Полина
Смерть
Неизвестно