Горбовский Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбовский Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбовская Анна Петровна

Мать ребёнка: Горбовская Полина

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочурина Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Горбовская Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбовская Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбовская Мария Петровна

Мать ребёнка: Горбовская Полина

Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Сын: Горбовский Егор Петрович

Мать ребёнка: Горбовская Полина

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Горбовская Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Горбовская Полина

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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