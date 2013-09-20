Горбовский Алексей Егорович 29.04.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбовский Алексей Егорович

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Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

29.04.1932

Дата смерти

20.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1932

Отец: Горбовский Егор Петрович

Мать: Горбовская (Лакомова) Фидосья (Феодосия) Григорьевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбовская (Волкова) Валентина Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.03.1959

Сын: Горбовский Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Горбовская (Волкова) Валентина Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.12.1964

Сын: Горбовский Олег Алексеевич

Мать ребёнка: Горбовская (Волкова) Валентина Фёдоровна

Смерть
20.09.2013

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