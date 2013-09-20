Горбовский Алексей Егорович
Место рождения
Дата рождения29.04.1932
Дата смерти20.09.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1959
Сын: Горбовский Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Горбовская (Волкова) Валентина Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.12.1964
Сын: Горбовский Олег Алексеевич
Мать ребёнка: Горбовская (Волкова) Валентина Фёдоровна
Смерть
20.09.2013