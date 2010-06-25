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Кодинец Плотонида Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1930

Дата смерти

25.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1930

Отец: Скирневский Иннокентий

Мать: Скирневская Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кодинец Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
23.05.1951

Сын: Кодинец Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Кодинец Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
09.10.1959

Дочь: Буркова (Кодинец) Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Кодинец Дмитрий Фёдорович

Смерть
25.06.2010

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