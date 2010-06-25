Кодинец Плотонида Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1930
Дата смерти25.06.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1930
Отец: Скирневский Иннокентий
Мать: Скирневская Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1951
Сын: Кодинец Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Кодинец Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
09.10.1959
Дочь: Буркова (Кодинец) Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Кодинец Дмитрий Фёдорович
Смерть
25.06.2010