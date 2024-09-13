Скирневская Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скирневская Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скирневский Павел Иннокентьевич

Отец ребёнка: Скирневский Иннокентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скирневский Иннокентий

Рождение ребёнка
20.04.1930

Дочь: Кодинец Плотонида Иннокентьевна

Отец ребёнка: Скирневский Иннокентий

Смерть
Неизвестно

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