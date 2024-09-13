Скирневская Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скирневский Павел Иннокентьевич
Отец ребёнка: Скирневский Иннокентий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1930
Дочь: Кодинец Плотонида Иннокентьевна
Отец ребёнка: Скирневский Иннокентий
Смерть
Неизвестно