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Скирневский Иннокентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скирневский Павел Иннокентьевич

Мать ребёнка: Скирневская Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скирневская Домна

Рождение ребёнка
20.04.1930

Дочь: Кодинец Плотонида Иннокентьевна

Мать ребёнка: Скирневская Домна

Смерть
Неизвестно

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