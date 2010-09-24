Буркова (Кодинец) Светлана Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркова (Кодинец) Светлана Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1959

Дата смерти

24.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1959

Отец: Кодинец Дмитрий Фёдорович

Мать: Кодинец Плотонида Иннокентьевна

Бракосочетание
16.04.1983

Муж: Бурков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
03.08.1984

Дочь: Берзин (Буркова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Бурков Андрей Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
24.09.2010
Москва, город федерального значения Москва

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