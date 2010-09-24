Буркова (Кодинец) Светлана Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1959
Дата смерти24.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1959
Бракосочетание
16.04.1983
Рождение ребёнка
03.08.1984
Дочь: Берзин (Буркова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Бурков Андрей Николаевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
24.09.2010
Москва, город федерального значения Москва