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Кодинец Дмитрий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1920

Дата смерти

25.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1920

Отец: Кодинец Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кодинец Плотонида Иннокентьевна

Рождение ребёнка
23.05.1951

Сын: Кодинец Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Кодинец Плотонида Иннокентьевна

Рождение ребёнка
09.10.1959

Дочь: Буркова (Кодинец) Светлана Дмитриевна

Мать ребёнка: Кодинец Плотонида Иннокентьевна

Смерть
25.09.1996
Москва, город федерального значения Москва

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