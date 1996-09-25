Кодинец Дмитрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1920
Дата смерти25.09.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1920
Отец: Кодинец Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1951
Сын: Кодинец Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Кодинец Плотонида Иннокентьевна
Рождение ребёнка
09.10.1959
Дочь: Буркова (Кодинец) Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: Кодинец Плотонида Иннокентьевна
Смерть
25.09.1996
Москва, город федерального значения Москва