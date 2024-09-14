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Бурков Андрей Николаевич

Место рождения

Москва

Дата рождения

17.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1962

Отец: Бурков Николай Иванович

Мать: Буркова (Инешина) Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленская Татьяна Георгиевна

Бракосочетание
16.04.1983

Жена: Буркова (Кодинец) Светлана Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.08.1984

Дочь: Берзин (Буркова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Буркова (Кодинец) Светлана Дмитриевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.11.2019

Сын: Бурков Егор Андреевич

Мать ребёнка: Ленская Татьяна Георгиевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область

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