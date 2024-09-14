Бурков Андрей Николаевич
Место рожденияМосква
Дата рождения17.09.1962
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
16.04.1983
Рождение ребёнка
03.08.1984
Дочь: Берзин (Буркова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Буркова (Кодинец) Светлана Дмитриевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.11.2019
Мать ребёнка: Ленская Татьяна Георгиевна
Белгород, город Белгород, Белгородская область