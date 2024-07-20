Аверич (Коломыйченко) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1908
Дата смерти06.04.1984
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аверич Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пыхтина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Аверич Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аверич Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аверич Иван
Смерть
06.04.1984