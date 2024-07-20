Аверич (Коломыйченко) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверич (Коломыйченко) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1908

Дата смерти

06.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1908

Отец: Коломыйченко Иван Андреевич

Мать: Коломыйченко Стефанида Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверич Владимир Иванович

Отец ребёнка: Аверич Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пыхтина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Аверич Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверич Михаил Иванович

Отец ребёнка: Аверич Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверич Иван

Смерть
06.04.1984

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