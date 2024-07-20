Коломыйченко Стефанида Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломыйченко Яков Иванович
Отец ребёнка: Коломыйченко Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Коломыйченко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Коломыйченко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
08.03.1908
Дочь: Аверич Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Коломыйченко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: Радомская Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Коломыйченко Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно
В 1943 по официальным книгам была жива