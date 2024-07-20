Коломыйченко Стефанида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломыйченко Стефанида Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломыйченко Яков Иванович

Отец ребёнка: Коломыйченко Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломыйченко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Коломыйченко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Коломыйченко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
08.03.1908

Дочь: Аверич Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Коломыйченко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: Радомская Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Коломыйченко Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
В 1943 по официальным книгам была жива

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